Aos prantos, noiva de Oruam rebate críticas por não estar na ‘porta do presídio; vídeo

Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, foi aos prantos nas redes sociais nesta quinta-feira (24) ao rebater as críticas que vem recebendo por não estar presente na porta do presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, onde o cantor segue detido. Ela afirmou que a ausência dela e da família foi uma orientação do advogado, que recomendou evitar manifestações públicas neste momento.

"Antes de vocês julgarem, tentem se colocar no lugar do outro. A gente tem um advogado, e ele pediu pra que a gente não se manifestasse, não fôssemos pra porta de cadeia, porque isso não é o certo. A gente tá respeitando o momento e esperando tudo acontecer da melhor forma. Eu sou a primeira que quer ver ele aqui fora. Eu tô chorando todos os dias, pedindo a Deus pra tocar o coração do Mauro", disse Fernanda.

Oruam, cujo nome verdadeiro é Mauro, foi preso na segunda-feira (21) suspeito de tentar impedir a detenção de um adolescente por tráfico e roubo. O jovem estava em sua casa no momento da abordagem policial. O cantor foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.