Anitta se pronuncia após perfil afirmar que cantora tem HIV

Anitta foi alvo de mais uma fake news e se manifestou nas redes sociais após ser apontada como portadora do HIV, vírus da Aids.

Na notícia falsa, que começou a circular na internet, foi feita montagem com fotos dela no hospital com o título: ‘Anitta com HIV. Com Deus não se brinca”. As fotos na verdade são de quando a funkeira se internou para fazer a cirurgia de endometriose.

“Eu to nem aí. Ter HIV não é xingamento. Se eu for processar cada uma das fake news que tao inventando pra mim desde que me posicionei politicamente vou acabar com meu dinheiro só pagando advogado”, escreveu a cantora no Twitter ao responder um fã que a questionou se a equipe dela iria processar o perfil por trás do conteúdo.

Anitta ainda zombou sobre uma outra fake news que inventaram sobre ela envolvendo sexo oral. “Só vou gastar (dinheiro) quando for algo relevante. Teve tb um vídeo de sexo oral que fizeram montagem colocando meu rosto...eu só me dei o trabalho de abrir pq queria ver se pelo menos tavam fazendo maneiro...q daí quem acreditar que sou eu pelo menos tá "me" vendo arrasando na performance”, escreveu.