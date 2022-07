Anitta é vítima de deepfake em vídeo com sexo oral

Pessoal, tem circulando um vídeo pornográfico que usa deepfake para inserir o rosto de @Anitta no lugar de outra mulher, e a gente sabe muito bem o motivo. Provavelmente é o primeiro conteúdo desse tipo a ganhar repercussão e que foi criado com a intenção de enganar e prejudicar. pic.twitter.com/H7a1Q51fTC

O jornalista Bruno Sartori, que divulga vídeos de deepfake em sua conta no Twitter, foi quem chamou atenção para a montagem com o rosto da cantora. Ele fez uma postagem alertando para a gravação falsa atribuída a Anitta.

O que acontece é que o rosto da artista foi inserido no vídeo através de uma tecnologia conhecida como deepfake, que recria digitalmente os traços físicos de uma pessoa. A informação de que o é falso vídeo foi confirmada pela assessoria da cantora ao Gshow. "Não se trata de Anitta, mas sim uma ação criminosa que utiliza de recursos digitais para enganar o público, fazendo uma inserção do rosto de uma pessoa em outra. Neste caso, muito mal feito, por sinal", diz o comunicado.

