Anitta registra hino de Zezinho Corrêa tocando na Turquia: 'bate forte o tambor'-> https://t.co/8RKOzp4YwY pic.twitter.com/1aI2zIlOiW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 7, 2023

Anitta registrou um momento inusitado em Istambul, na Turquia, onde se apresentará na final da Champions League, no sábado (10).

Do quarto de hotel onde está hospedada, a cantora mostrou que ouviu tocar "Tic, tic tac", hino do grupo Carrapicho, liderado pelo saudoso Zezinho Corrêa, falecido em Manaus em 2021.

"Eu quero é tic, tic, tic tac. Do nada! Bate Forte o Tambor", disse Anitta, que ficou intrigada com o fato da música amazonense lançada em 1996 estar tocando na Turquia em pleno 2023.

É hino atemporal que chama, né?

Champeons League --- Anitta foi confirmada como uma das atrações do show de abertura da final do campeonato, no dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia, entre Manchester City e Inter de Milão. Ela se apresenta com o cantor e compositor nigeriano Burna Boy.

A artista brasileira mais internacional do momento prepara uma surpresa para o evento, cantando a inédita "Funk Rave", que será lançada ainda neste mês e faz parte do seu próximo álbum. Anitta também apresentará o seu hit viral "Envolver". Anitta chegou antes no país para dar início aos ensaios com seus bailarinos, mas relatou aos fãs no Instagram que não conseguiu ensaiar até agora devido ao jet lag --- caracterizado pela mudança brusca de fuso horário durante as viagens, atrapalhando o sono temporariamente.