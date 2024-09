Anitta canta em português e leva funk brasileiro ao palco do VMA; assista

Em sua apresentação no VMA na noite desta quarta-feira (11), Anitta agitou o público com muito funk brasileiro e levou o português do Brasil ao palco da premiação da MTV.

Anitta performou três músicas. Ela começou a apresentação ao lado de DJ Khaleed e Fat Joe, com 'Paradise', parceria inédita que teve clipe gravado em Nova Iorque. Depois, cantou "Alegría" com o rapper argentino Tiago PZK. Em seguida, o palco ficou somente para Anitta, com 'Savage Funk', um dos hits do seu álbum Funk Generation.

A artista é indicada duas vezes nas categorias de Melhor Clipe Latino, e ainda em 'Melhor Montagem', concorrendo com estrelas internacionais como Ariana Grande (“we can’t be friends (wait for your love)”), Eminem (“Houdini”), LISA (“Rockstar”), Sabrina Carpenter (“Espresso”) e Taylor Swift (“Fortnight”), feat com Post Malone.