Ana Hickmann manda indireta após entrevista do marido: 'o que é ruim fica pra trás'

"Olhem a cara da pessoa que já acordou melhor e de bem com a vida, porque a vida segue. Vida nova, ciclo novo, e é isso que eu quero", acrescentou ela antes do ao vivo do Hoje em Dia.

"Quando a gente tem boas notícias, aquilo que é ruim fica para trás, no passado", afirmou ela, sem dar detalhes sobre as boas notícias que recebeu.

O empresário desmentiu a ex-mulher dizendo que ele não a agrediu, e disse que iria sair do Brasil porque sua imagem é 'irrecuperável' após as denúncias: "Estou sendo julgado como nunca vi ninguém ser julgado".

