Amante diz que goleiro do Atlético-MG prometeu se separar da esposa para casar com ela

Fabiana Coelho de Sousa, amante do goleiro Éverson, do Atlético-MG, se pronunciou nesta quarta-feira (5) após ser denunciada pelo atleta por extorsão.

O jogador procurou a polícia após a amante tê-lo chantageado com vídeos da traição. O inquérito segue sob sigilo.

A mulher de 40 anos afirmou que descobriu que Éverton era jogador em 2021 por causa do seu filho de 17 anos, que torce para o Atlético-MG. Ela mandou uma mensagem nas redes sociais e os dois começaram a conversar.

O goleiro casado saiu com a mulher pela primeira vez em junho de 2021, data que ela tatuou no braço. Ela afirma que eles tinham um bom relacionamento e ele prometia se separar para se casar com ela.

Segundo a amante, tudo mudou quando ela passou a cobrar as promessas. Fabiana afirma que ele procurou as autoridades após brigas e desavenças entre os dois. Ela completou afirmando que ele mudou depois que ela pediu uma união estável.

A mulher nega que pediu dinheiro ou ameaçou o goleiro, mesmo tendo muitas provas da traição. "Estava com o Éverson, amor. O goleiro, pra mim, não existia. [...] Eu não quero estar com o goleiro, quero estar com a pessoa, o ser humano", disse. "Ele dizia que sentia o amor puro e verdadeiro, porque eu não pedia nada pro Éverson. [...] Vê o tamanho da minha casa e diz se condiz com a vida de uma mulher que está com um jogador de futebol há dois anos", completou ela.

A defesa da mulher mostrou ainda ingressos de partidas do Atlético-MG que teriam sido dados pelo jogador a ela.