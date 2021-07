Amanda Klein se demite de programa da Jovem Pan e detona: 'tóxico'

Amanda Klein pediu demissão após apenas 4 meses no programa 3 em 1, da Jovem Pan. Ela anunciou a decisão nesta quarta-feira, 7, demonstrando irritação com a equipe.

"Pedi pra sair do 3 em 1. Em ambiente tóxico e com ataques pessoais não se faz jornalismo. E eu sou jornalista", escreveu Klein no Twitter.

Apesar de ter deixado o programa, ela segue contratada pela rádio, participando como comentarista no Jornal da Manhã e outras atrações.

Antes do 3 em 1, Amanda Klein estava se destacando no “Opinião no Ar”, na RedeTV!, apresentando contrapontos sem causar muita discórdia com o bolsonarista convicto Luís Ernesto Lacombe.

Na Jovem Pan, segundo o Notícias da TV, a intenção era que Amanda desempenhasse um papel parecido. No programa, Amanda tinha um embate com Rodrigo Constantino, que foi readmitido pela rádio após afirmar que bateria em sua filha caso ela fosse estuprada por um homem em uma festa.