Aguinaldo Silva comenta saída da Globo e boatos entre Marina e José Loreto

Em entrevista ao “A Noite É Nossa”, da Record TV, que vai ao ar na noite desta terça-feira (23), Aguinaldo Silva falou sobre a sua saída da Globo e também comentou a polêmica da sua última novela na emissora, "O Sétimo Guardião". Além da trama ser criticada, virou alvo de uma das maiores polêmicas na vida pessoal de dois dois principais atores: Marina Ruy Barbosa e José Loreto

Aguinaldo foi questionado sobre o assunto na entrevista, e disse: “Eu confio plenamente na palavra da Marina, que é minha afilhada, e eu sei que para mim ela não mentiria. Ela sempre me disse que não aconteceu nada”.

Relembre - Durante as gravações da novela em 2018, surgiram rumores de que José Loreto teria traído a atriz Débora Nascimento com Marina Ruy Barbosa - à época casada com o empresário Alexandre Negrão. A atriz negou veementemente o affair, mas até hoje a situação gera dúvidas nos fofoqueiros de plantão. Na época, várias atrizes amigas de Débora Nascimento - e a própria Débora - deixaram de seguir Marina nas redes sociais.

Muito criticado pela novela, Aguinaldo falou também sobre as reclamações que recebeu de telespectadores e até de artistas. “O que aconteceu em ‘O Sétimo Guardião’ é que talvez eu estivesse em uma fase muito ativa na Internet. Eu tinha opiniões muito próprias, e isso não foi bem aceito pelas pessoas, que viram na novela uma oportunidade para puxar o meu tapete”.

Autor de "Império", próxima novela a reprisar na emissora, ele também falou sobre o fim do seu contrato com a Globo, em janeiro de 2020, depois de 40 anos na casa. “Primeiro, eu fiquei chocado. Porque quando as coisas são assim muito oficiais, depois de uma relação tão longa e que rendeu tantos frutos para ambas as partes, essa coisa assim meio burocrática, oficial, é meio chocante. E eu fiquei um pouquinho magoado com duas ou três pessoas que também não estão mais lá”.

“Foi o fim de um ciclo, entendeu? A emissora me deu muito durante esses 40 anos, eu não posso me queixar. E eu também dei muito para a emissora. Foi uma troca justa”, refletiu, em seguida.

No seu currículo, Aguinaldo tem sucessos como “Roque Santeiro”, “Senhora do Destino”, “Fina Estampa”, “Império”. À Record, Aguinaldo também se disse aberto a novas oportunidades: “Eu acho que a partir de agora, qualquer que seja o lugar em que eu volte a trabalhar, o que a gente tem que fazer é um contrato por obra. Alguém quer uma novela minha? Tudo bem, vamos conversar. Eu apresento uma sinopse e me apresentam uma proposta. Acabou a novela, acabou o compromisso. De onde quer que venha o chamado, se for do meu interesse, eu aceito. E tem mais uma coisa: eu tenho histórias já prontas”, disse.

Anitta - também na entrevista, Aguinaldo falou sobre a sua experiência de ter se encantado com Anitta, antes da cantora se tornar o fenômeno que é hoje.

“Eu fiz uma longa entrevista quando ela estava começando a ser Anitta. Ela foi na minha casa só com uma assessora de imprensa, ela mesma dirigindo o carro, botou na minha garagem, subiu… e eu comecei a conversar com aquela mulher e percebi que ela era tão focada na carreira, no que ela queria, em tudo isso. Era uma pessoa tão forte. Eu percebi que ela ia ser um grande sucesso”, disse. “Eu fiquei tão fascinado por aquela figura que eu disse: ‘Você não quer aparecer em uma novela minha?’ E ela topou. Só que nesse intervalo, entre a entrevista e o começo da gravação da novela, Anitta virou Anitta”, afirmou.