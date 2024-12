Acusado de assédio, Justin Baldoni prepara processo contra Blake Lively

Justin Baldoni está preparando um contraprocesso contra a atriz Blake Lively após ela acusá-lo de assédio sexual no set do filme É Assim que Acaba. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Baldoni, conta com o apoio de Jamey Heath, produtor do longa, e de publicitários mencionados no processo original movido por Lively.

O contraprocesso, que será submetido ao tribunal de Nova York após o recesso de fim de ano, acusa Lively de distorcer fatos, manipular mensagens de WhatsApp e plantar histórias na imprensa para manchar a reputação de Baldoni. O diretor alega que a atriz teria orquestrado uma campanha de ódio contra ele e sua equipe, com o objetivo de prejudicá-lo.

As acusações de Lively incluem alegações de má conduta grave no set, como entrar no trailer de maquiagem enquanto ela estava seminua, mostrar fotos pornográficas, exibir um vídeo de sua esposa dando à luz, discutir seu "vício em pornografia", descrever sua genitália e insistir em várias tomadas de uma cena de beijo improvisada, chegando a morder seus lábios durante a gravação.

Baldoni afirma que sua ação judicial trará informações que serão um "choque" para todos os envolvidos. Até o momento, Blake Lively não se pronunciou publicamente sobre as novas alegações e permanece em silêncio desde que iniciou o processo.