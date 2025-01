2ª temporada de The Last of Us estreia em abril; veja trailer

Durante a conferência na CES 2025, a Sony anunciou que a segunda temporada de The Last of Us estreia em abril. Um teaser inédito foi apresentado, destacando cenas de Abby, vivida por Kaitlyn Dever, e sequências intensas com infectados em Seattle.

A nova temporada promete explorar apenas parte da história do jogo The Last of Us Part II, indicando que o restante será desenvolvido ao longo de, pelo menos, mais uma temporada. Diferentemente da primeira temporada, o segundo ano contará com menos episódios. Contudo, a emissora Max já planeja uma terceira temporada mais extensa para aprofundar a narrativa.

Baseada no aclamado game, a série acompanha Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) em sua jornada por um mundo devastado por uma infecção fúngica, onde a humanidade está dividida em facções brutais. Na segunda temporada, Abby, interpretada por Dever, entra em cena como uma soldado marcada pela busca por vingança, cruzando o caminho dos protagonistas e transformando suas vidas de maneira irreversível.

Os novos episódios de The Last of Us chegam à HBO em abril, embora a data exata ainda não tenha sido divulgada. Enquanto isso, a primeira temporada segue disponível para streaming na Max, permitindo que novos espectadores mergulhem na história antes da estreia da aguardada segunda temporada.