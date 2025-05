Yuri Alberto brilha em jogo duro, Corinthians vence Novorizontino e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPREWSS) - Em jogo duro, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, na noite desta quarta (21), na Neo Química Arena, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro paulista tinha a vantagem da partida de ida pelo mesmo placar.

Yuri Alberto marcou o gol da vitória nos acréscimos finais do confronto.

O Timão irritou a torcida durante os 90 minutos de jogo pela falta de produtividade no ataque. Houve muitas reclamações e xingamentos vindos das arquibancadas da Arena, que contaram com mais de 40 mil pagantes. Desde o "pacto" firmado no ano passado entre torcedores e elenco, vaias e protestos são cenas raras em Itaquera.

As oitavas de final da Copa do Brasil serão definidas através de sorteio, ainda sem data confirmada pela CBF. Todos os 16 classificados para a próxima etapa só serão conhecidos nesta quinta-feira. O mata-mata está previsto para começar entre o final de julho e o início de agosto, após a pausa para o Super Mundial de Clubes.

O Timão enfrentará o Atlético Mineiro no próximo sábado, às 21h, na Arena MRV. Será a oportunidade para a equipe paulista buscar o G4 na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

O Corinthians deixou a desejar nos primeiros 45 minutos contra o Novorizontino em Itaquera. Em jogo muito brigado e físico, a equipe visitante apostou na forte marcação, com dupla de defensores na 'cola' dos atacantes corintianos, e dificultou as finalizações do Timão. Em sua maioria, as conclusões do Corinthians foram bloqueadas. A chance mais clara foi do Tigre, em lance protagonizado pelo volante Jean, que ficou cara a cara com Hugo Souza, após dar um meio chapéu em Angileri. O jogador do Tigre só não marcou um golaço porque o goleiro tirou a bola com a pontinha da luva.

A segunda etapa foi ainda mais truncada, com muitos erros de passe de ambos os lados, mas brilhou a estrela de Yuri Alberto. O Novorizontino conseguiu igualar a posse de bola, pressionou o Timão, mas não ofereceu risco real ao gol de Hugo Souza. Já nos minutos finais, o camisa 9 aproveitou a única chance de ouro da equipe alvinegra para driblar o defensor e tirar o zero do placar.

CORINTHIANS

Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Angileri, Maycon (Charles), Raniele, Bidon (Talles Magno) e Coronoado (José Martínez); Romero (André Carrillo) e Yuri Alberto. T.: Dorival Júnior.

NOVORIZONTINO

Airton Michellon; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Patrick, Jean Irmer (Luís Oyama) e Willian Farias (Óscar Ruiz); Matheus Frizzo (Lucca), Dantas e Marlon; Waguininho (Pablo Dyego), Fabio Matheus e Nathan Fogaça. T.: Umberto Louzer.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Público: 40.505 pagantes

Renda: R$ 2.612.196,10

Cartões amarelos: Willian Farias, Marlon (NOV)

Gol: Yuri Alberto, aos 47'/2ºT