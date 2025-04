Vitória joga mal, perde para o Cerro Largo e se complica na Sul-Americana

Com apenas dois pontos, o Vitória é o lanterna do Grupo B. Já o Cerro Largo chegou a quatro pontos e assumiu a vice-liderança. Agora, o Vitória volta suas atenções para o Brasileirão, onde enfrenta o Grêmio no domingo.

O Vitória foi derrotado pelo Cerro Largo por 1 a 0 em casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O gol de Peraza garantiu a primeira vitória internacional da equipe uruguaia e complicou a situação do time baiano, que segue sem vencer no torneio e terminou vaiado pela torcida.

