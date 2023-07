Vídeo mostra Pedro, do Flamengo, chegando em delegacia após agressão

Imagens do jornalista Bruno Villafranca mostram o centroavante chegando na Central de Flagrantes da Polícia Civil na madrugada deste domingo (30). O preparador físico também esteve presente no local para depor.

Após ser agredido com um soco no rosto , o jogador Pedro se dirigiu até uma delegacia para prestar queixa contra o preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández. O desentendimento entre os dois aconteceu no vestuário após vitória do rubro-negro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.