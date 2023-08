Veiga faz golaço de falta, e Palmeiras vence o Vasco pelo Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Vasco na noite deste domingo (27) por 1 a 0, no Allianz Parque, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Raphael Veiga, de falta, marcou o único gol da partida já no segundo tempo.

Mesmo após a saga para voltar da Colômbia por causa de problemas técnicos no avião de Leila Pereira, Abel Ferreira escalou a equipe titular e perdeu Dudu no primeiro tempo com dores no joelho.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 40 pontos e manteve a vice-liderança, além da distância para o Botafogo, que é de 11. O Vasco, por sua vez, segue com 16 e terminará a rodada na 18ª colocação.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (30), quando recebe o Deportivo Pereira no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Vasco, por sua vez, encara o Bahia no próximo domingo (3), fora de casa, às 18h30, pela 22ª rodada do Brasileirão.

COMO FOI O JOGO

O Palmeiras teve amplo domínio da partida durante a metade inicial do primeiro tempo. A equipe comandada por Abel Ferreira teve controle da posse de bola e tentou furar a defesa vascaína, que se mostrou bem fechada.

Depois dos 25 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras diminuiu o ritmo e o jogo passou a ficar morno. Foi justamente neste período que o Vasco conseguiu sair mais para o jogo e chegou até a marcar um gol, mas que foi anulado pelo VAR por impedimento.

Na reta final da primeira etapa, Dudu sentiu dores no joelho direito e foi substituído por Breno Lopes. O camisa 7 acusou a possível lesão após levar um drible de Paulinho, do Vasco.

A volta para o segundo tempo foi similar ao começo da primeira etapa. O Palmeiras controlou a partida e criou mais que o Vasco, mas só conseguiu sair na frente em um lance de bola parada, com brilho e golaço de Raphael Veiga.

Depois do gol sofrido, o Vasco mostrou ter sentido o golpe e não conseguiu criar chances reais de empatar a partida. O Palmeiras controlou o tempo com a bola nos pés, mas não conseguiu assustar Léo Jardim mais vezes.

LANCES IMPORTANTES E GOLS

Léo Jardim! - Após sobra de bola na entrada da área, Rony limpou a marcação de Medel e levou para o pé direito. Ele finalizou colocado no canto esquerdo de Léo Jardim, que conseguiu espalmar.

Não valeu! - O Vasco até saiu na frente com um golaço de Paulinho, mas o tento foi anulado após o VAR ser acionado. Na origem da jogada, Vegetti estava adiantado ao receber cruzamento e ver Murilo salvar seu cabeceio em cima da linha. Na sobra, Paulinho soltou o pé da entrada da área e balançou a rede.

Quase o primeiro - Em lance pela esquerda, Dudu cruzou a bola na área e encontrou Artur. O camisa 14 deu um corte e deixou dois marcadores no chão. A bola se ofereceu para Richard Ríos, que bateu firme, cruzado, mas viu Léo Jardim espalmar.

Errou o cabeceio - A primeira chance clara do segundo tempo foi de Rony. O camisa 10 recebeu lançamento de Artur e, na segunda trave, livre, cabeceou mal, facilitando a defesa de Léo Jardim.

Se atrapalhou todo - Piquerez cruzou na área e a bola desviou na cabeça de Robson Bambu. Após o desvio, ela se ofereceu para Artur, livre na segunda trave. O camisa 14 tentou finalizar de esquerda, mas chutou no próprio pé direito e perdeu um chance clara de gol.

1 x 0 - O gol do Palmeiras foi marcado por Raphael Veiga. Em falta no bico esquerdo da área, o camisa 23 arriscou um chute cruzado, no canto onde Léo Jardim estava posicionado. A bola morreu no ângulo esquerdo do goleiro vascaíno.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Robson Bambu, Zé Gabriel (VAS), Richard Ríos, Luan (PAL)

Gols: Raphael Veiga (19'/2°T)

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Luan), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga; Artur (Marcos Rocha), Dudu (Breno Lopes) e Rony (Flaco López). T.: Abel Ferreira

VASCO

Léo Jardim; Robson Bambu (Puma Rodríguez), Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes (Sebastián Ferreira) e Paulinho; Serginho (Orellano), Gabriel Pec (Alex Teixeira) e Vegetti. T.: Ramón Díaz