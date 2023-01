Vasco confirma ida do jovem volante Andrey Santos para o Chelsea

No Chelsea, Andrey terá o apoio dos compatriotas Thiago Silva (zagueiro) e Jorginho (meio-campista). O clube ocupa atualmente a décima posição no campeonato inglês.

Cria da base vascaína, onde começou no futsal aos 11 anos, Andrey foi um dos destaques da campanha do time carioca na Série B no ano passado, que levou o time de volta à serie A do Campeonato Brasileiro.

