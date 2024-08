Tricampeão olímpico, Sun Yang, conquista primeiro ouro após doping

A vitória de Sun Yang ocorre em meio a debates sobre a relação de nadadores chineses com o doping e adiciona uma nova camada de controvérsia à sua carreira, marcada por desafios e rivalidades. O atleta, que já enfrentou acusações de trapaça e suspensões anteriores, incluiu em suas declarações que suas experiências passadas o ensinaram a lidar com dificuldades e desafios.

No Campeonato Nacional, Sun Yang registrou um tempo de 3m49s58 nos 400m livre, vencendo com uma vantagem confortável. No entanto, o tempo ficou distante de seu melhor desempenho, alcançado nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 (3m40s14). O nadador admitiu estar "um pouco enferrujado" e afirmou que precisa competir mais para melhorar seus tempos.

Sun, especialista no estilo livre, foi inicialmente suspenso por oito anos em 2020 pela Agência Mundial Antidopagem (WADA) após destruir amostras durante um exame em 2018. A suspensão foi reduzida para quatro anos e três meses pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) em 2021, e terminou em maio deste ano, o que impediu sua participação nas Olimpíadas de Paris 2024.

Sun Yang, tricampeão olímpico de natação, conquistou seu primeiro título após um período de quatro anos de suspensão por doping. O nadador chinês venceu os 400 metros livre no Campeonato Nacional Chinês de Natação de Verão, realizado no último domingo.

