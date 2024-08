Torcida organizada do Palmeiras é proibida de frequentar estádios de São Paulo

A principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, está proibida de frequentar os estádios de São Paulo pelos próximos 30 dias. A decisão, que começa a valer a partir desta quinta-feira (15), foi publicada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) após um pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo.

A portaria da FPF estabelece que qualquer indumentária e objetos que identifiquem os membros da torcida organizada, como faixas, bandeiras e camisetas, estão proibidos nos estádios da capital paulista.

O motivo específico para a proibição não foi divulgado pela FPF na portaria. O texto da decisão afirma: "Atender integralmente a recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, para que seja PROIBIDA a entrada, nos estádios de futebol do Estado de São Paulo, de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras etc.) que identifiquem os associados da torcida organizada: ‘MANCHA ALVIVERDE’, da Sociedade Esportiva Palmeiras, a contar desta data, pelo prazo de 30 (trinta) dias."