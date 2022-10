Site pornô oferece R$ 1,2 bilhão para dar nome a novo estádio na Europa

Caso o Everton aceite a proposta, o estádio receberia o nome do site pornô, sendo batizado de “Stripchat Sustainability Stadium” (Estádio da Sustentabilidade do Stripchat).

A proposta inusitada é para aquisição do Naming Rights, assumindo o nome do estádio como uma forma de marketing e que se tornou um negócio lucrativo para muitos clubes e marcas. Um dos exemplos recentes é o Barcelona, que cedeu o nome do estádio para a empresa Spotify.

Com uma proposta de 200 milhões de libras, cerca de R$ 1,2 bilhão, o site pornô Stripchat quer dar seu nome ao novo estádio do Eventon, clube de futebol da Inglaterra.

