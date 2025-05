Sem 'loucuras', Fla já negocia reforços além de Jorginho para 2º semestre

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo já está no mercado e trará reforços além de Jorginho, volante do Arsenal (Inglaterra) que tem um acordo fechado para estar com o Rubro-Negro já a partir da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que se inicia mês que vem nos Estados Unidos.

SEM 'LOUCURAS'

O Flamengo busca, principalmente, jogadores para três posições: meia, ponta e lateral-direita.

O clube quer um atleta que atue como Arrascaeta, na criação de jogadas, mas que também exerça outras funções em campo.

Um ponta em específico é pelo rendimento abaixo de alguns dos que estão no elenco atualmente. Há a possibilidade de saídas também no setor.

Já a lateral-direita é em caso de venda de Wesley nesta próxima janela. O jovem está muito valorizado no mercado, tem sido cobiçado por clubes europeus e o Flamengo conta com uma negociação acima dos 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) na previsão orçamentária.

"Todo o processo de seleção, de visionamento, de discussão interna sobre os jogadores que vão vir, já está terminado. Nós temos os alvos bem identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido possível, para se juntarem a nós e fazerem o elenco ainda mais forte do que já é.", disse José Boto, diretor de futebol, à Flamengo TV.

O Rubro-Negro, porém, deixa claro que não irá cometer loucuras financeiras para se reforçar, e que se o Mundial encarecer o atleta, a contratação será feita somente após o torneio.

"Nós vamos ter reforços, com certeza. Estamos em fase de negociações. Se vem antes do Mundial ou depois do Mundial, isso não posso dizer ainda porque depende muito das negociações. Agora, posso dizer que não vamos fazer nenhuma loucura para trazer um jogador só por causa do Mundial. Se for muito mais caro por causa disso, trazemos depois do Mundial", falou José Boto, à Flazoeiro TV.