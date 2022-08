São Paulo chega a acordo por Bustos e ainda negocia com Ferraresi

SÃO PAULO/SP - Disputando o Campeonato Brasileiro e ainda vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o São Paulo ainda busca reforços para qualificar o elenco do time. Segundo apurou o UOL Esporte, o City Football Group já concordou com a cessão por empréstimo do atacante Nahuel Bustos. Mas o negócio para que o time paulista conte com o zagueiro Nahuel Ferraresi ainda está travado.

Na coletiva após o jogo contra o Ceará, pela Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni demonstrou certo incômodo ao falar do assunto. "Chegam mais dois jogadores, é isso? Eu desconheço a chegada dos jogadores. Sobre o zagueiro, ainda fui consultado. Mas sobre o atacante, não fui comunicado", afirmou o comandante são-paulino após o jogo de ida da Copa Sul-Americana.

Bustos e Ferraresi pertencem ao grupo City, dono do Manchester City e mais 11 outros clubes espalhados pelo mundo, que vê como boa oportunidade colocá-los em um clube como o São Paulo, pela exposição que eles podem ter e também para recuperar ritmo de jogo e confiança.

Bustos, que teve o acordo com o São Paulo exposto pelo seu cabeleireiro, estava emprestado ao Girona-ESP, e desembarcou no Brasil na terça-feira (2). Ao todo, na última temporada, foi titular em 15 dos 38 jogos em que disputou. Mostrou faro artilheiro ao marcar 11 gols na segunda divisão da Espanha, além de ter dado dois passes para gol.

Revelado pelo Talleres-ARG, Bustos pode atuar pelos lados do campo ou formando uma dupla de ataque com mais um centroavante de referência. Depois do Talleres, ele passou por Pachuca-MEX, até ter seus direitos adquiridos pelo grupo City, que o emprestou para o Girona-ESP. Pela equipe espanhola, ele mostrou sobretudo mobilidade nas partidas em que atuou.

Bom elenco dificulta escalação

"Nós temos um bom elenco, que até dificulta para o treinador fazer as escalações. Do meio para frente, são 21 opções para cinco vagas. Atrás é que as opções são bem curtas. Para três zagueiros temos três zagueiros, mais Beraldo e Luizão, que ainda estão em formação. Que temos usado uma hora ou outra, o Luizão um pouco mais", admitiu Ceni.

Por isso mesmo, o São Paulo negocia para ter Ferraresi em seu elenco. O Tricolor monitora Ferraresi desde o início de julho. Apesar de ser venezuelano, ele se destacou em gramados argentinos antes de ser comprado pelo grupo City. Passou por Vélez Sarsfield, Ferro Carril e Nueva Chicago, voltou para o Deportivo Táchira e teve seus direitos adquiridos pelo City. Aí, nova peregrinação, agora por Montevidéu Torque-URU, Peralada-ESP, Porto B, Moreirense e Estoril, os três últimos de Portugal.

Na temporada 2021/2022, pelo Estoril, foi titular em 23 dos 24 jogos que fez pelo clube português. Se destacou também pela seleção da Venezuela.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Ferraresi, de 1,88m, foi titular em 13 dos 18 jogos da Venezuela na competição. Em média, efetuou dois desarmes e duas interceptações a cada vez que entrou em campo. Com a lesão de Arboleda, que não deve voltar a jogar nesta temporada, a contratação de um zagueiro é prioridade para o São Paulo.

Sem dinheiro, o São Paulo negocia um empréstimo sem custos por um ano, com opção de compra.