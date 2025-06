Rodada do Mundial põe 7 títulos de Champions e Messi no caminho do Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A última rodada da fase de grupos aumentou o grau de dificuldade da rota do Flamengo no Mundial de Clubes.

O "prêmio" por vencer o Chelsea e passar em primeiro na sua própria chave virou um caminho, em tese, bem mais complicado para o time de Filipe Luís.

Se o Flamengo passar seus obstáculos, vai ter que encarar até as quartas de final sete títulos de Champions League. Ou Messi.

É que o Bayern de Munique já será o adversário nas oitavas de final, diante da derrota surpreendente para o Benfica. Os alemães ganharam a Champions seis vezes.

Um Flamengo x Bayern já era um confronto provável. Mas nas projeções antes do Mundial. E um cenário no qual o Flamengo passaria em segundo e o Bayern em primeiro. E não o contrário.

Ao mesmo tempo, a definição dos outros grupos que jogaram antes, especificamente no do Botafogo, colocou o PSG em um possível duelo de quartas de final do Flamengo.

Tudo bem que antes do torneio também era de se esperar que o time francês, atual campeão da Champions (formando os sete títulos do caminho do Fla), passasse em primeiro no seu grupo.

Mas a partir do momento em que a equipe de Luis Enrique perdeu para o Botafogo, a possibilidade era grande de que o alvinegro fosse o líder da chave.

Mas a derrota para o Atlético de Madrid na última rodada fez o time brasileiro avançar em segundo, jogando o PSG para o lado do Flamengo no chaveamento do mata-mata.

O time francês vai encarar o Inter Miami de Messi. Se der zebra, pode ser o adversário após uma eventual classificação do Flamengo sobre o Bayern.

O Flamengo cumpre tabela nesta terça (24) contra o Los Angeles FC. Mas já pode iniciar a preparação para enfrentar o Bayern e o peso que esse confronto acarreta.

Ainda não dar para projetar como exatidão como seria uma eventual semifinal para o Flamengo — passando de Bayern e PSG. Mas se der a lógica, dá para aparecer o Real Madrid.

O campo ainda precisa dar as respostas a respeito do posicionamento exato desse e outros gigantes europeus após a conclusão da fase de grupos.