Rivais do Palmeiras se reforçam com ex-Premier League e meia de R$ 100 mi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está com o elenco fechado para a disputa do Super Mundial de Clubes, mas seus adversários no Grupo A ainda se movimentam para fechar o time antes da competição.

*

VEJA OS REFORÇOS DOS RIVAIS DO PALMEIRAS

Al Ahly

O time egípcio é o rival do Alviverde que mais se movimentou no mercado da bola com quatro reforços. O principal deles é Mahmoud Trézéguet, ex-Aston Villa, e um dos destaques da seleção do Egito.

Além de Trézéguet, chegaram o ponta direita Ahmed Sayed Zizo (também da seleção egípcia), o goleiro Mohamed Seha e o meio-campista Hamdi Fathi.

Porto

O rival da estreia do Palmeiras no Mundial só se reforçou com um atleta: o meia Gabri Veiga, de 23 anos, que estava no Al Ahli.

Apesar do investimento único, o preço foi bem alto: 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação atual).

Inter Miami

O time de Lionel Messi e Suárez foi o mais modesto no mercado da bola até aqui. O único reforço foi o goleiro William Yarbrough, que estava no León-MEX, e que não chega com status de titular. O clube ainda busca reforçar o setor defensivo.

A equipe apostou em reforços mais jovens no início da temporada: o meia venezuelano Telasco Segóvia (22 anos), o meia argentino Baltasar Gallego (21 anos) e o ponta Tadeo Allende (26.anos).