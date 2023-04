Presidente da Uefa critica gesto de Dibu Martínez na final da Copa: Nojento

"Sem ele [Messi], a Argentina não teria chegado nem às quartas de final. Quando não sabe o que fazer em campo, passa a bola para o Messi. Tinha a certeza de que a final, que foi fantástica, estava terminada, que a taça já era do Messi. E no final foi merecido, a Argentina foi melhor que a França", resumiu.

"No final das contas, Messi joga o ano todo com Mbappé. Ele deveria ter dito a ele para mostrar respeito", completou.

"Isso não se faz. Você ganhou a Copa do Mundo! Mostre alguma grandeza, mostre que você não é um primitivo. Você pode ser um goleiro perfeito, mas se não for uma boa pessoa" , acrescentou sobre o fato de Dibu Martínez ter zombado de Mbappé na festa da Argentina em Buenos Aires.

