Porto empata com Al Ahly em jogo de oito gols e cai na primeira fase do Mundial

O Porto e o Al Ahly protagonizaram um empate eletrizante por 4 a 4 nesta segunda-feira (23), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, pela última rodada do Grupo A do Mundial de Clubes.

Abou Ali, com três gols, e Ben Romdhane marcaram para os egípcios, enquanto Rodrigo Mora, William Gomes, Samu e Pepê anotaram para os portugueses.

Apesar do jogo movimentado, as duas equipes foram eliminadas da competição. O Porto encerrou sua participação em terceiro lugar, com dois pontos, mesma pontuação do Al Ahly, que terminou na lanterna do grupo.

Palmeiras e Inter Miami avançaram às oitavas de final como primeiro e segundo colocados da chave, respectivamente.