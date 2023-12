Operário anuncia lateral-esquerdo Alexandre Melo, ex-Vasco

Manaus/AM - O Operário segue na montagem do elenco que vai disputar o Barezão em 2024. Dessa vez o clube anunciou o lateral-esquerdo Alexandre Melo, com rodagem por clubes de expressão no futebol brasileiro.

Natural do Rio de Janeiro, o jogador de 24 anos é formado na base do Botafogo. Ele estreou profissionalmente pelo Vasco e chegou a atuar em partidas do campeonato carioca, Série B e A do brasileiro.

Essa será a primeira passagem do atleta pelo futebol amazonense. Alexandre ainda tem passagem por CRB- AL e Joinville-SC, dirigido por Ricardo Montoro, que agora é executivo de futebol do Operário. O lateral-esquerdo terminou 2023 com a camisa do Metropolitano-SC, na Divisão Especial do Estadual.

"Vai ser a primeira vez disputando o Campeonato Amazonense, é um novo desafio para mim. Quero agradecer pela oportunidade que o Operário está me dando", falou o lateral.

Com novo formato, o Barezão 2024 deve começar no dia 21 de janeiro. Com data, local e horário a serem definidos pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), a estreia do Sapão será contra o Parintins, fora de casa.

Na temporada que vem, o comandante do Operário será o técnico Marquinhos Píter, que trabalha em conjunto com a diretoria na montagem do elenco. A apresentação do grupo para início dos trabalhos de pré-temporada está prevista para a segunda semana de dezembro, em Manacapuru.

Elenco do Operário

Goleiros: Márcio Fernandes;

Laterais: Juan Costa, Thiago Magatão e Alexandre Melo;

Volantes: Tiago Amazonense e Kawan;

Meias: Guilherme Júnior e Toró;