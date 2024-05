Norris desbanca Verstappen, vence GP de Miami e conquista 1ª vitória na F-1

Na volta 23, o Safety Car virtual foi acionado após Verstappen perder o traçado da curva e atropelar um cone de sinalização, que ficou no meio da pista. O holandês passou com a asa esquerda por cima do cone e pediu para a Red Bull checar o funcionamento do carro. Passado o susto, ele entrou nos boxes e só trocou o composto dos pneus.

Perez (5º) e Noris (6º) fizeram um rally quente logo após a décima volta. O piloto da Red Bull se defendeu bem até decidir entrar nos boxes, em estratégia da equipe para tentar manter a posição. Já as duas McLaren apostaram em fazer uma primeira perna longa antes do pit stop.

Norris fez uma corrida excepcional e aproveitou a entrada do Safety Car para derrotar Verstappen, que largou na pole position na Flórida. O inglês saiu da terceira fila, foi muito rápido após assumir a liderança e cruzou a linha de chegada com mais de sete segundos sobre o holandês.

