Multicampeão pelo Flamengo fica livre após clube europeu anunciar saída

O volante Willian Arão, bicampeão da Libertadores pelo Flamengo (2019 e 2020), está livre no mercado após o Panathinaikos anunciar oficialmente sua saída nesta terça-feira (20). O jogador de 33 anos, que estava no clube grego desde agosto de 2023, disputou 83 partidas e marcou quatro gols, conquistando a Copa da Grécia na temporada 2023/24.

Com passagens por Fenerbahçe, Corinthians e destaque na vitoriosa “geração 2019” do Flamengo, Arão recentemente esteve no radar de Santos e Atlético-MG e pode retornar ao futebol brasileiro.

Ele também fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes com o Corinthians em 2012.