Luva de Pedreiro é convidado pela CBF para assistir Brasil x Chile

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fenômeno atual da internet com seus gols postados nas redes sociais, Iran Ferreira, mais conhecido como "Luva de Pedreiro", foi convidado pela CBF para assistir ao jogo entre Brasil e Chile nesta quinta-feira (24), às 20h30, no Maracanã (RJ), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A programação do jovem com a seleção brasileira no estádio ainda está sendo definida, mas ele fará ações com o mascote Canarinho "Pistola" e também irá interagir com os torcedores. Iran tem a vontade de conhecer os atacantes Neymar e Richarlison.

Luva de Pedreiro está no Rio de Janeiro desde a última segunda-feira (21) para uma série de compromissos e passou toda esta quarta-feira (23) cumprindo uma agenda com o Vasco da Gama, seu clube do coração.

O jovem baiano de 20 anos visitou São Januário, o CT Moacyr Barbosa, e conheceu o elenco vascaíno e o ídolo Roberto Dinamite, que arrancou lágrimas de seu pai Vandinho. Além disso, ele foi o convidado de estreia do podcast "Fala, Vascão", produzido pela Vasco TV.

Natural de Tábua, povoado do município de Quijingue (BA), cidade que fica a 340 km de Salvador, Iran Ferreira viajou de avião pela primeira vez com a ida ao Rio e vive um momento de mudança radical em sua vida.

Ele começou a bombar nas redes sociais com seus golaços e sua comemoração característica ainda em 2021, mas foi no começo deste ano que o sucesso veio de vez. No Tiktok são mais de 9,2 milhões de seguidores e no Instagram, mais de 5,7 milhões. Clubes como o Barcelona e o Bayern de Munique já realizaram ações com o garoto, além do perfil institucional do Instagram, que publicou um vídeo do "Luva de Pedreiro" para os seus mais de 438 milhões de seguidores. O filho de Cristiano Ronaldo também já postou um vídeo o imitando.