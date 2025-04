Libertadores: Bahia vence o Atlético Nacional e assume liderança do G

O Atlético Nacional permanece com três pontos, na terceira colocação. O próximo compromisso do Bahia na Libertadores será contra o Nacional-URU no dia 7 de maio, mas antes enfrenta o Palmeiras neste domingo pelo Brasileirão.

O Bahia venceu o Atlético Nacional-COL por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, nesta quinta-feira (24), e assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores com sete pontos.

