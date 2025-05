Já eliminado, Cruzeiro empata com o Unión Santa Fé pela Sul-Americana

O Cruzeiro, já sem chances de classificação e com uma equipe alternativa, empatou em 0 a 0 com o Unión Santa Fé nesta quarta-feira (28), no Mineirão, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, a Raposa encerrou sua participação no torneio na terceira colocação do Grupo E, somando cinco pontos. O Unión Santa Fé terminou na última posição, com quatro. O Mushuc Runa avançou em primeiro lugar, com 16 pontos, seguido pelo Palestino, com nove.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será contra o Palmeiras, no domingo, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 11ª rodada da competição.