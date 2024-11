Isadora Pacheco decide na penúltima volta e fatura tri brasileiro de Skate Park no STU

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Representante brasileira nas Olimpíadas de Paris, Isadora Pacheco faturou seu tricampeonato brasileiro de Skate Park no STU.

As finais da Etapa de São Paulo do STU aconteceram neste domingo (24) no Parque Cândido Portinari. O evento definiu os campeões nacionais das categorias Street e Park.

Isadora Pacheco ficou em terceiro lugar na etapa da capital paulista, mas foi o suficiente para segurar o título da temporada. Helena Laurino, de 12 anos, foi a campeã em São Paulo com 82.07 na nota final.

Em uma final acirrada, Isadora recebeu 70.37 em sua melhor manobra realizada na quarta volta. A catarinense estava empatada com Fernanda Tonissi no ranking geral, mas a adversária ficou em quarto lugar em São Paulo com 70 pontos.

No Park masculino, Kalani Konig coroou o título brasileiro ao vencer a etapa paulista. Também catarinense, o skatista de 17 anos se tornou campeão já com a pontuação das semifinais disputadas no sábado (23).

No Street feminino, a skatista Isabelly Ávila venceu a etapa de São Paulo e conquistou o título brasileiro inédito no STU. Kemilly Suiara ficou com a medalha de prata e Maria Lúcia levou o bronze.

A atleta de 20 anos liderou a final no Parque Cândido Portinari e venceu na última volta com uma manobra decisiva de 72.85 pontos. No ranking geral, Isabelly ficou na primeira colocação com 260 mil pontos.

A última prova do domingo foi o Street masculino. A etapa foi vencida por Gabryel Aguilar, e Ivan Monteiro garantiu o campeonato nacional ao ficar na terceira posição em São Paulo.