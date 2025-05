Corinthians empata e se complica na Sul-Americana no 1º tropeço de Dorival

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians cedeu o empate para América de Cali por 1 a 1 na noite desta terça-feira (06), na Neo Química Arena, e se complicou na fase de grupos da Sul-Americana.

Memphis Depay abriu o placar em finalização "de gala". O camisa 10 fez boa jogada entre marcadores, após lindo passe de Maycon, no primeiro tempo.

Navarro deixou tudo igual para o América. Os visitantes empataram em jogada ensaiada em cobrança de escanteio, aos 30 segundos da segunda etapa.

O empate é ruim para o Corinthians, que continua na 3ª posição do Grupo C, com 5 pontos, um a menos do que o próprio América de Cali. Apenas o primeiro colocado avança direto para a fase mata-mata, enquanto o vice-líder vai para a repescagem.

O próximo compromisso do time paulista pela Sul-America será contra o Racing-URU, fora de casa, no dia 15 de maio.

CORINTHIANS DORME NA MARCAÇÃO E CEDE EMPATE

O Corinthians abriu mão da posse de bola durante boa parte do 1º tempo, mas foi eficiente e agudo, abrindo o placar com Memphis. Nos primeiros minutos, o América de Cali foi melhor, trocou passes e assustou em chute de fora da área. O Corinthians apostou nos contra-ataques e chegou bem na área do goleiro Soto com Yuri Alberto e Bidon. Mas o gol saiu em belíssima jogada de Maycon e Memphis Depay, que finalizou com classe.

Antes do intervalo, o volante Martínez deixou o gramado sentindo dores no músculo posterior da coxa esquerda. Dorival Jr optou por colocar Charles no lugar do camisa 70. A marcação da equipe corintiana diminuiu na reta final da primeira etapa, e os visitantes ainda tiveram uma bola na trave, na cabeçada de Pestaña, antes do intervalo.

Elétrico, o América de Cali voltou ao gramado decidido a empatar, e conseguiu, logo no primeiro minuto, após uma "dormida" da marcação do Corinthians. Entre trancos e barrancos, os Diabos Vermelhos chegaram na área do time da casa e deram trabalho para a marcação. Dorival promoveu mais mudanças, que mexeram no sistema de jogo, inclusive colocando o centroavante Héctor Hernández no lugar de Léo Maná.

O Corinthians ainda teve boas chances de virar o marcador, mas pecou nas finalizações, com Yuri Alberto e Igor Coronado, que também entrou no segundo tempo.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Léo Maná (Héctor Hernández), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, Martínez (Charles), Carrillo (Igor Coronado) e Bidon (Talles Magno); Yuri (Romero) e Memphis. Técnico: Dorival Jr.

AMÉRICA DE CALI

Soto; Candela, Mosquera, Bocanegra e Mena; Carrascal, Navarro (Cavadia); Pestaña, Quintero, Barrios (Lucumí); Holgado (Luis Ramos). Técnico: Jorge da Silva.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Juan G. Benítez (Paraguai)

Assistentes: Eduardo Cardozo (Paraguai) e José Villagra (Paraguai)

VAR: Ulises Mereles (Paraguai)

Público: 39.543 pagantes

Renda: R$ 2.762.633,00

Cartões amarelos: Carrillo, Yuri Alberto, Charles e André Ramalho (COR); Pestaña (AME)

Gols: Memphis Depay, aos 20'/1ºT; Navarro, ao 1'/2ºT