Fortaleza amassa na Libertadores com golaços e falha bizarra de goleiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Colo-Colo nesta terça-feira (06) por 4 a 0, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto aconteceu no Castelão.

Os gols da partida foram marcados por Breno Lopes, Marinho, Deyverson e Lucero. Com o resultado, a equipe brasileira chegou a sete pontos conquistados e subiu para segundo colocado do grupo E, perdendo a liderança para o Racing pelo saldo de gols. Já os chilenos se mantiveram na lanterna, com dois pontos.

O terceiro tento anotado pelo Fortaleza aconteceu em lance esquisito do goleiro Cortés: após cobrança de escanteio, o paredão do Colo-Colo perdeu o tempo de bola e foi encoberto no lance. Deyverson, esperto, aproveitou a chance e finalizou para dentro do gol.

As equipes voltam a campo pela Libertadores na próxima semana: enquanto o Fortaleza recebe o Bucaramanga na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o Colo-Colo enfrenta o Racing na Argentina no dia seguinte, no mesmo horário.

COMO FOI O JOGO

O Fortaleza dominou a primeira etapa e, com quatro chances, abriu 3 a 0 sobre o adversário. A equipe brasileira foi efetiva nas poucas oportunidades que criou, conseguindo garantir o confronto ainda nos 45 minutos iniciais de jogo. O Colo-Colo teve mais posse de bola, finalizou com perigo duas vezes, mas viu João Ricardo fazer duas boas defesas.

Na segunda etapa, o Colo-Colo tentou diminuir, mas viu o Fortaleza ampliar o placar e golear no Castelão. Em confronto com poucas dificuldades, a equipe brasileira desenvolveu seu estilo de jogo e criou mais oportunidades do que na primeira etapa, mas já tinha a vitória bem encaminhada e apenas ampliou com um último tento, de Lucero.

FORTALEZA

João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Pol Fernández), Matheus Rossetto (Zé Welison) e Emanuel Martínez (Pochettino); Marinho, Breno Lopes (Pikachu) e Deyverson (Lucero). Técnico: Vojvoda

COLO-COLO

Cortés; Isla, Saldivia, Amor (Marcos Bolados), Vegas e Wiemberg (Daniel Gutiérrez); Aquino, Pavez (Víctor Méndez), Vidal e Cepeda; Correa. Técnico: Jorge Almirón

Local: Castelão - Fortaleza, Ceará

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno e Erizon Nieto (VEN)

VAR: Antonio García (URU)

Gols: Breno Lopes, aos 25'/1ºT, Marinho, aos 29'/1ºT, Deyverson, aos 38'/1ºT, Lucero, aos 39'/2ºT

Amarelos: Emanuel Martínez, Deyverson, Bruno Pacheco (Fortaleza); Amor, Claudio Aquino (Colo-Colo)