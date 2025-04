Inter tem apagão inicial, leva três gols, mas luta e empata com Nacional

O próximo jogo do Inter na Libertadores será no dia 8 de maio, contra o Atlético Nacional, na Colômbia.

Com o resultado, o Inter chega a cinco pontos e assume momentaneamente a liderança do grupo, enquanto o Nacional soma seu primeiro ponto e segue na lanterna.

Após um início desastroso e estar perdendo por 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Millán, Boggio e Coates, o Colorado reagiu com Alan Patrick (de pênalti), Bernabei e Fernando.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.