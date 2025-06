Gustavo Henrique antecipou retorno para acelerar recuperação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, antecipou o retorno ao CT Joaquim Grava para acelerar a recuperação. Já o elenco se reapresenta neste sábado após as férias.

De acordo com Gustavo Jorge, fisiologista particular do jogador, o zagueiro já treina no CT há cerca de uma semana. O defensor está em transição física desde antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

"O Gustavo Henrique já antecipou a volta ao clube. O grupo de jogadores se apresenta no sábado (neste sábado (28)). O Gustavo Henrique já está frequentando o clube, porque veio de uma cirurgia, então está querendo voltar bem, pós-data Fifa [Mundial]. Eu tenho a sorte de poder trabalhar com atletas que querem muito. Então isso faz com que o nosso trabalho também fique mais qualificado", diz Gustavo Jorge, fisiologista, à reportagem.

O zagueiro Gustavo Henrique foi submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal, realizada em 1º de maio. O procedimento foi necessário devido ao agravamento de dores crônicas que o atleta vinha convivendo desde o fim do Campeonato Paulista e início do Brasileiro.

Titular desde as decisões do Paulistão, Gustavo formou dupla com Félix Torres e foi peça fundamental na conquista do título. Agora, sob o comando do Dorival Júnior, ele continua sendo peça importante e tem o retorno muito aguardado pela comissão técnica.