Goleiro polonês aposta 100 libras com Messi, perde e dará calote no argentino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma atitude inusitada, possivelmente inédita no futebol, o goleiro Wojciech Szczesny apostou 100 libras (R$ 626) com Messi durante a partida entre Polônia e Argentina na Copa do Qatar.

A aposta aconteceu depois da jogada, aos 35min do primeiro tempo, em que, após cruzamento da Argentina na área polonesa, Szczesny adiantou-se para interceptar a bola, que passou por ele e chegou ao camisa 10, que cabeceou para fora.

Não intencionalmente, Szczesny, ao saltar com o braço esquerdo esticado, acertou o rosto de Messi com a mão. Golpeado, o craque argentino ficou esparramado no chão, com dores na face.

O árbitro holandês Danny Makkelie, a princípio, nada marcou.

Porém o VAR (árbitro assistente de vídeo), Pol van Boekel, viu irregularidade e chamou o compatriota para rever o lance no monitor à beira do gramado do estádio 974, em Doha.

Quando Makkelie se afastou para fazer a verificação, Szczesny se aproximou de Messi, que se recobrava do incidente, e desafiou o atacante.

"Conversamos antes do pênalti e eu disse que apostaria 100 libras que ele [árbitro] não iria dar [o pênalti]", disse o polonês à TV2, depois da partida.

Messi aceitou. E ganhou. Makkelie apontou para a marca da cal, e as câmeras que transmitiam a partida mostraram um Szczesny surpreso e pasmado com a decisão.

Aos 38min, Messi bateu com força, mas o camisa 1 adivinhou o canto e espalmou com a mão direita. Szczesny já tinha defendido um pênalti, cobrado por Al Dawsari, na vitória polonesa (2 a 0) contra a Arábia Saudita.

"Perdi a aposta contra Messi", resignou-se o goleiro na entrevista à TV dinamarquesa, receoso de que seu ato –uma aposta em campo–, fosse passível de punição pela Fifa.

"Não sei se isso é permitido na Copa do Mundo. Provavelmente vou ser suspenso! Mas também não vou pagar a ele [Messi]. Cem libras não lhe farão falta, acho que ele tem [dinheiro] suficiente", afirmou, determinado a dar o calote no astro argentino.

Mesmo defendendo o pênalti e sendo o melhor de uma Polônia que foi dominada pela Argentina, Szczesny, que fez dez defesas na partida, não evitou que duas bolas parassem nas redes.

Com o 2 a 0, os argentinos terminaram o Grupo C em primeiro lugar e duelarão no sábado (3), às 16h (de Brasília), contra a Austrália, no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan.

À frente do México no saldo de gols, a Polônia se classificou em segundo na chave e terá como oponente nas oitavas de final a poderosa França, atual campeã mundial, no domingo (4), no estádio Al Thumama, em Doha, às 12h (de Brasília).