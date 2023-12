Fundo do Qatar vende parte minoritária do PSG por R$ 2,8 bilhões

A Arctos, porém, não influenciará nas decisões esportivas do PSG. A empresa já tem parcerias com times da Major League Baseball (MLB), NBA, Fórmula 1 e futebol europeu (como o Liverpool).

O investimento será usado para "desenvolver" as operações do clube e apoiar iniciativas relacionadas ao Parque dos Príncipes e ao Centro de Treinamento de Poissy.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Qatar Sports Investments (QSI), fundo de investimento do Qatar dono do PSG anunciou, nesta sexta-feira (8) a venda de 12,5% do clube francês para o grupo de private equity norte-americano Arctos Partners.

