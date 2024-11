Fortaleza vence Vasco por 3 a 0 e segue na briga pelo título do Brasileirão

Com o resultado, o Fortaleza alcança 63 pontos e se mantém na 3ª posição, diminuindo a diferença para o líder Botafogo para cinco pontos e ganhando força na disputa pelo título. Já o Vasco permanece em 9º lugar, com 43 pontos, e perde a chance de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

O Fortaleza venceu o Vasco por 3 a 0 neste sábado (9), no Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Emmanuel Martínez, Breno Lopes e Renato Kayser marcaram os gols que garantiram a vitória tranquila do Leão do Pici.

