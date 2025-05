Seleção feminina tem voltas de Marta e Debinha para amistosos em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com Marta e Debinha, o técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina para os amistosos contra o Japão, que serão disputados em São Paulo.

O treinador chamou 26 atletas, sendo 15 delas do futebol brasileiro, para os amistosos preparatórios para a Copa América.

Arthur também apostou na volta de algumas veteranas, como Debinha e Marta. A camisa 10 não era chamada desde as Olimpíadas de Paris 2024, já Debinha sequer integrou o grupo que conquistou a prata.

"A Debinha teve bastante espaço até os Jogos Olímpicos e aí eu entendi que outras atletas tinham se adaptado melhor ao modelo de jogo da seleção. Foi feita uma escolha, que nos deu uma medalha de prata. A Debinha segue muito bem no clube, um destaque na liga americana, é uma atleta que tem uma característica que eu gosto muito. Mais uma oportunidade para ela", disse Arthur Elias, técnico da seleção brasileira.

"Tive com a Marta recentemente, ela se colocou à disposição. Tem feito uma grande temporada, sido importante para o seu clube. A Marta mais uma vez confirma pela qualidade. A presença dela em algumas convocações é muito importante para as jogadoras mais jovens. Vejo como algo importante essa contribuição dela não só dentro do campo, mas para o nosso ambiente."

A seleção encara o Japão no dia 30, na Neo Química Arena, e no dia 2 de junho, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

*

VEJA AS CONVOCADAS

Goleiras

Lorena (Kansas - EUA)

Camila (Cruzeiro)

Claudia (Fluminense)

Zagueiras

Isa Haas (Cruzeiro)

Kaká (São Paulo)

Tarciane (Lyon - França)

Mariza (Corinthians)

Thais Ferreira (Corinthians)

Laterais

Fê Palermo (Palmeiras)

Bruna Calderan (São Paulo)

Yasmim (Real Madrid - Espanha)

Fátima Dutra (Ferroviária)

Meio-campistas

Angelina (Orlando Pride - Estados Unidos)

Duda Sampaio (Corinthians)

Laís Estevam (Palmeiras)

Yaya (Corinthians)

Ana Vitória (Atlético de Madrid - Espanha)

Atacantes

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Jheniffer (Tigres - México)

Gio (Atlético de Madrid - Espanha)

Kerolin (Manchester City - Inglaterra)

Dudinha (São Paulo)

Jhonson (Corinthians)

Luany (Atlético de Madrid - Espanha)

Debinha (Kansas - Estados Unidos)

Marta (Orlando Pride - Estados Unidos)