Rodrigo Caio assina com Flamengo para ser auxiliar de Filipe Luís

Como jogador do Flamengo, Rodrigo Caio conquistou 11 títulos, incluindo duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e a Copa do Brasil (2022), formando parte da equipe vitoriosa entre 2019 e 2023 ao lado de Filipe Luís.

Rodrigo Caio está de volta ao Flamengo, agora como auxiliar técnico de Filipe Luís. O ex-zagueiro assumirá a vaga deixada por Daniel Alegria e integrará a comissão técnica ao lado de Ivan Palanco e Márcio Torres, com quem Filipe trabalhou na base do clube.

