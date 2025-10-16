Fluminense vence Juventude com voleio de Thiago Silva no último lance





Com gol de Thiago Silva nos acréscimos, o Fluminense venceu o Juventude por 1 a 0 nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O capitão marcou de voleio aos 52 minutos do segundo tempo, garantindo o triunfo em um jogo de poucas emoções e muitas vaias da torcida.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 41 pontos, em 7º lugar, e se aproximou do G6, enquanto o Juventude segue vice-lanterna, com 23 pontos.