Fluminense vence Juventude com voleio de Thiago Silva no último lance
Por Portal Do Holanda
16/10/2025 23:25:21
16/10/2025 23h25 — em
Esportes
Com gol de Thiago Silva nos acréscimos, o Fluminense venceu o Juventude por 1 a 0 nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.
O capitão marcou de voleio aos 52 minutos do segundo tempo, garantindo o triunfo em um jogo de poucas emoções e muitas vaias da torcida.
Com o resultado, o Tricolor chegou a 41 pontos, em 7º lugar, e se aproximou do G6, enquanto o Juventude segue vice-lanterna, com 23 pontos.
