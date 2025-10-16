Idosa é socorrida após acidente entre carros na Av. Nathan Xavier





Manaus/AM - Uma idosa foi socorrida após um acidente envolvendo dois carros, nesta quinta-feira (16), na Avenida Nathan Xavier, em Manaus.

De acordo com a polícia, houve uma colisão entre um Fiat Gran Siena e um Chevrolet Ônix, que seguiam no sentido centro-bairro da via. Ainda conforme as informações, o Siena, que estava em alta velocidade, atingiu a traseira do Ônix, e ambos rodaram na pista e pararam no canteiro.

Uma passageira idosa que estava no Ônix precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após passar mal. Todas as vítimas sofreram apenas escoriações.

Segundo a polícia, o condutor do Siena não estava com sinais de embriaguez.