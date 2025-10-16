   Compartilhe este texto
Idosa é socorrida após acidente entre carros na Av. Nathan Xavier

Por Portal Do Holanda

16/10/2025 23h18 — em
Foto: Divulgação

Manaus/AM - Uma idosa foi socorrida após um acidente envolvendo dois carros, nesta quinta-feira (16), na Avenida Nathan Xavier, em Manaus. 

De acordo com a polícia, houve uma colisão entre um Fiat Gran Siena e um Chevrolet Ônix, que seguiam no sentido centro-bairro da via. Ainda conforme as informações, o Siena, que estava em alta velocidade, atingiu a traseira do Ônix, e ambos rodaram na pista e pararam no canteiro. 

Uma passageira idosa que estava no Ônix precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após passar mal. Todas as vítimas sofreram apenas escoriações. 

Segundo a polícia, o condutor do Siena não estava com sinais de embriaguez.

Bastidores da Política - DPE vai ao STJ e denuncia aversão do governo Lula aos pobres da Amazônia Bastidores da Política
DPE vai ao STJ e denuncia aversão do governo Lula aos pobres da Amazônia

