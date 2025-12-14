Finalistas da Copa do Brasil serão definidos neste domingo
Por Portal Do Holanda
14/12/2025 9h45 — em
Esportes
A Copa do Brasil conhece neste domingo (14) os dois finalistas da edição, com partidas decisivas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam em Itaquera, enquanto Fluminense e Vasco disputam a outra vaga no Maracanã.
Corinthians e Cruzeiro - O primeiro confronto começa às 18h (de Brasília), com o Corinthians em vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0. O time paulista avança com um empate, enquanto o Cruzeiro precisa vencer por dois gols para se classificar diretamente ou por um para levar a decisão aos pênaltis. O confronto terá transmissão ao vivo daGlobo, sportv e Premiere,
Fluminense e Vasco - Mais tarde, às 20h30, Fluminense e Vasco fazem o clássico carioca no Maracanã. O Vasco entra em campo em vantagem após vencer o primeiro duelo por 2 a 1, mas o Fluminense aposta no fator casa e no retorno do atacante Agustín Canobbio para tentar reverter o resultado e garantir vaga na final. Premiere e sportv transmitem o confronto.
ASSUNTOS: Esportes