   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Finalistas da Copa do Brasil serão definidos neste domingo

Por Portal Do Holanda

14/12/2025 9h45 — em
Esportes


Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A Copa do Brasil conhece neste domingo (14) os dois finalistas da edição, com partidas decisivas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam em Itaquera, enquanto Fluminense e Vasco disputam a outra vaga no Maracanã.

Corinthians e Cruzeiro - O primeiro confronto começa às 18h (de Brasília), com o Corinthians em vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0. O time paulista avança com um empate, enquanto o Cruzeiro precisa vencer por dois gols para se classificar diretamente ou por um para levar a decisão aos pênaltis. O confronto terá transmissão ao vivo daGlobo, sportv e Premiere,

Fluminense e Vasco - Mais tarde, às 20h30, Fluminense e Vasco fazem o clássico carioca no Maracanã. O Vasco entra em campo em vantagem após vencer o primeiro duelo por 2 a 1, mas o Fluminense aposta no fator casa e no retorno do atacante Agustín Canobbio para tentar reverter o resultado e garantir vaga na final.  Premiere e sportv transmitem o confronto.

Bastidores da Política - Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier Bastidores da Política
Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


Foto: Divulgação

13/12/2025

Oscar decide encerrar carreira e vai rescindir com o São Paulo

13/12/2025

Evento de Messi na Índia termina em confusão e estádio destruído; vídeo

Foto: Reprodução

13/12/2025

Flamengo vence Pyramids por 2 a 0 e vai à final da Copa Intercontinental

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

13/12/2025

Flamengo enfrenta Pyramids em busca de vaga para a Intercontinental

Foto: Divulgação

12/12/2025

Vila Olímpica de Manaus abre as portas com atividades gratuitas neste domingo

Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo

12/12/2025

Inter faz proposta para o técnico Tite e aguarda resposta

Foto: Adriano Fontes/ CRF

12/12/2025

Flamengo x Pyramids: Filipe Luís responde se Pedro será utilizado no jogo

Foto: Divulgação

12/12/2025

Salah é convocado e vai à Copa Africana em meio a tensão no Liverpool

Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

12/12/2025

Clubes pedem à CBF que não aprove novos gramados sintéticos até 2026

Foto: Divulgação

12/12/2025

Gramado sintético do Allianz Parque será trocado em sete fases

Foto: Matheus Lima/ Vasco

12/12/2025

Philippe Coutinho compara torcida do Vasco à do Liverpool: 'Mesma coisa'

Foto: Matheus Lima/ Vasco

12/12/2025

Joia do Vasco manda recado após virada no Maracanã; veja

Foto: Divulgação

12/12/2025

Sem oposição, Ben Sulayem é reeleito presidente da FIA por mais quatro anos

Foto: Divulgação

12/12/2025

Relatório aponta sobrecarga no calendário e excesso de lesões na liga feminina

Foto: Divulgação

12/12/2025

Amazonas FC acerta contratação do atacante Vinícius Leite para 2026

Foto: Divulgação

12/12/2025

Messi, Arrascaeta e Vitor Roque brigam pelo troféu Rei da América; veja

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

12/12/2025

Por que Abel Ferreira renovou com Palmeiras sem aumento de salário e multa?

Foto: Divulgação

11/12/2025

Torcida do Real se revolta com Vini e Xabi Alonso após derrota

Foto: Reprodução

11/12/2025

Neymar deve passar por cirurgia no joelho antes de renovação com o Santos

Foto: Reprodução

11/12/2025

Serra Dourada será reformado e investimento pode chegar a R$ 1,5 bilhão

Foto: Divulgação

11/12/2025

Secretário de esportes recebe Medalha do Mérito Legislativo no Amazonas

Foto: Divulgação/ CRF

11/12/2025

Flamengo x Pyramids: horário e onde assistir ao jogo da Intercontinental

Foto: Divulgação

11/12/2025

Vasco aposta em retrospecto favorável no Maracanã contra o Fluminense

Foto: Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

11/12/2025

Copa do Brasil de 2026 vai dar duas vagas para a Libertadores; entenda

Foto: Reprodução/ Instagram

11/12/2025

Dorival, do Corinthians, desabafa após vitória: 'Continuem criticando'

Foto: Rodrigo Coca/ Corinthians

11/12/2025

Federação Paulista acata pedido do MP e proíbe Gaviões da Fiel nos estádios

Foto: Adriano Fontes/ CRF

11/12/2025

Pedro vai a campo pela primeira vez desde a lesão no Flamengo

Foto: Reprodução/ X

11/12/2025

Botafogo faz proposta pelo volante Pedro Bicalho, do Qarabag

Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo

11/12/2025

Flamengo reforça números dominantes nos torneios internacionais em 2025


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!