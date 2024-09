Flamengo vence Athletico-PR no Maracanã em noite de xingamentos a Tite

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite deste domingo (29), no Maracanã. com um gol de Gerson já no fim, e permaneceu no G4 do Brasileiro. O duelo, porém, ficou marcado por novos xingamentos ao técnico Tite, assim como membros da diretoria, e o clássico "time sem vergonha".

Rubro-Negro no primeiro pelotão. O resultado fez o time da Gávea chegar a 48 pontos e assegurar a vaga no G4. O Fla entrou em campo fora do grupo dos quatro primeiros, uma vez que o São Paulo venceu o clássico com o Corinthians e alcançou 47 pontos.

Zona de rebaixamento próxima. A derrota faz com que a situação do Athletico-PR no Brasileiro ainda seja perigosa. O Furacão permanece com 31 pontos, apenas três a mais que o Corinthians, primeiro na degola.

Sem clima com a torcida. O público baixo foi um dos grandes indicadores de que os torcedores do Flamengo não estão satisfeitos com o desempenho do time. Antes do jogo, tiveram xingamentos ao técnico Tite, ao vice-presidente de Futebol Marcos Braz e ao presidente Rodolfo Landim. Durante o jogo, até houve cantos de apoio, mas vaias e novas críticas a Tite ganharam mais ecos.

Flamengo de olho na Copa do Brasil. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira, contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. O duelo foi um dos motivos que fez a comissão técnica optar por um time misto contra o Furacão.

COMO FOI O JOGO

Flamengo fez pressão inicial. O time de Tite começou o jogo com boas trocas de passe e com presença no campo de ataque, em avanços, principalmente, pelas alas. As chances criadas, porém, não foram aproveitadas. Em uma delas, ainda nos primeiros minutos, Thiago Heleno salvou cabeçada de Léo Ortiz quase em cima da linha.

Athletico-PR aposta nos contra-ataques. O Furacão adotou uma estratégia de sair em velocidade. Encontrou obstáculos no momento de finalizar as jogadas, mas conseguiu levar alguns sustos à defesa adversária — Cuello surpreendeu em falta e viu Rossi fazer boa defesa.

Vaias ao fim do primeiro tempo. Assim como já tinha acontecido antes do apito inicial, a torcida do Flamengo voltou a mostrar insatisfação com o time. Ao fim do primeiro tempo, o som que se ouviu da arquibancada foi o das vaias.

Mudanças em lote. O segundo tempo mostrou um jogo mais morno, preso entre as intermediárias e com os dois times errando bastante as tramas das jogadas. A torcida do Flamengo se animou quando Tite colocou, de uma só vez, Arrascaeta, Bruno Henrique e Alex Sandro campo. E quase que o efeito foi imediato. Depois de bate e rebate, Bruno Henrique chutou, a a defesa tentou afastar, mas a bola foi para trás e quase encobriu Mycael.

Pressão na reta final, e novos xingamentos. Tanto Tite quanto Lucho González "oxigenaram" Flamengo e Athletico-PR, mas os cariocas conseguiram impor um ritmo melhor e rodar a área adversária. Apesar disso, tiveram dificuldades em furar o bloqueio do Furacão. Torcedores do clube da Gávea, em certo momento, voltaram a vaiar — em certos momentos a "cera" do Athletico-PR, e, em outros, o próprio time. Xingamentos a Tite e "time sem vergonha" voltaram a ecoar no Maracanã.

A pressão do Flamengo deu certo. Quando o jogo caminhava para o fim, Gerson marcou e deu a vitória à equipe da Gávea. O som da arquibancada passou a ser de apoio até o apito final. Depois disso, novos protestos contra o treinador.

LANCES IMPORTANTES

Aos 7 minutos do 1º tempo, houve um bate e rebate na área do Athletico-PR. David Luiz mandou para a área, Léo Ortiz cabeceou e Thiago Heleno salvou quase em cima da linha.

Aos 13 minutos do 1º tempo, Cuello bateu falta diretamente para o gol e surpreendeu Rossi, mas o goleiro do Fla conseguiu o desvio.

Por cima. Aos 18 minutos do 1º tempo, Gerson avançou pela direita e tabelou com Plata. A bola chegou a Matheus Gonçalves, que cruzou e Gabigol cabeceou, mas mandou por cima. A arbitragem, porém, assinalou impedimento no lance.

Aos 37 minutos do 1º tempo, Zapelli driblou dois marcadores do Fla e finalizou. Rossi conseguiu defender.

Fez a 'ponte'. Aos 42 minutos do 1º tempo, Gerson pegou de fora da área e o goleiro Mycael, goleiro do Athletico, voou para fazer a defesa.

Que isso? Aos 17 minutos do 2º tempo, a bola sobrou para Bruno Henrique, que finalizou. A bola pegou na defesa e quase encobriu Mycael.

Por pouco. Aos 32 minutos do 2º tempo, Gabigol acionou Alex Sandro e foi para a área. O camisa 99 recebeu cruzamento e tocou de cabeça, a bola saiu ao lado da trave esquerda.

Aos 44 minutos do 2º tempo. Wesley cruzou e Gerson apareceu nas costas da marcação para cabecear e abrir o placar.

FLAMENGO

Rossi; Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Gerson, Alcaraz (Bruno Henrique) e Matheus Gonçalves (De la Cruz); Plata (Arrascaeta) e Gabigol. T.: Tite

ATHLETICO-PR

Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Cuello (Madson), Christian, Erick e Esquivel (Di Yorio); Canobbio (Julimar), Bruno Zapelli (Praxedes) e Pablo (Fernando). T.: Lucho González

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA/ SP) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA / MG)

Cartões amarelos: Gabigol, David Luiz (FLA); Mateo Gamarra, Christian (ATH)

Cartões vermelhos: -

Gol Gerson, do Flamengo, aos 44'/2ºT