Flamengo e CSKA iniciam troca de documentos para venda de Lorran

O Flamengo possui apenas 70% dos direitos econômicos de Lorran, sendo os 30% restantes do Madureira. O clube vê a negociação como necessária para evitar que o jogador perca mais valor de mercado, já que ele não tem sido utilizado no time, apesar de ter sido relacionado para o jogo contra o Sampaio Corrêa.

A troca de documentos já começou, com o CSKA enviando o contrato e os clubes ajustando os últimos detalhes antes da assinatura. Lorran, que treinou nesta segunda-feira, aguarda a finalização das conversas para viajar. Em agosto de 2024, o Flamengo renovou seu contrato até 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros, mas o jogador não foi relacionado para a Supercopa e perdeu espaço no elenco.

