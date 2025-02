Presidente de organizada do Sport empalado em briga é autuado pela polícia

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou, nesta segunda-feira, novas informações sobre os envolvidos nos atos de violência antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, no sábado.

De acordo com a Delegada-Geral Adjunta da Polícia Civil de Pernambuco, Beatriz Leite, 13 pessoas foram autuadas em flagrante. Entre os detidos está o presidente da Torcida Jovem do Leão, identificado como o homem agredido em vídeos que circularam nas redes sociais, e que atualmente está internado sob custódia no Hospital da Restauração.

Também foi preso um outro indivíduo, que já havia sido detido anteriormente pelo ataque ao ônibus do Fortaleza, em fevereiro do ano passado.

No total, de acordo com a delegada, 32 pessoas foram detidas no sábado, sendo que 13 foram autuadas em flagrante, passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva.