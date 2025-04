Ex-Palmeiras pega 10 do Bragantino e diz como virou 'mais criativo do país'

ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Jhon Jhon, com passagem pela base e elenco profissional do Palmeiras, se transferiu para o Red Bull Bragantino no meio do ano passado e hoje vive a melhor fase da carreira: é o meia com mais chances claras criadas (7) entre todos os times da Série A do Brasileirão neste ano.

Em entrevista ao UOL, o meia de 22 anos explicou o que mudou na carreira desde a saída do Alviverde e o que fez para atingir outro nível no time de Bragança Paulista após assumir a camisa 10 do time em 2025.

"Vim para o Red Bull Bragantino para assumir essa responsabilidade [camisa 10] e ter continuidade na minha carreira, no meu futebol. Estou jogando atrás do centroavante, é uma posição que gosto, e a sequência que recebi aqui foi essencial. Ganhei confiança, você começa a mostrar mais o seu futebol e as coisas ficam mais fáceis", disse Jhon Jhon.

"O projeto aqui é super grande. Vim para ter sequência, continuidade, mostrar mais [em campo] e poder ter meu espaço. Ganhei sequência e estou conseguindo mostrar isso nos números", acrescentou.

Jhon Jhon disputou 46 jogos pelo Palmeiras, não marcou nenhum gol e só deu uma assistência. O meia era querido pelo elenco e tinha apoio da comissão técnica, mas nunca caiu nas graças da torcida e convivia com vaias e críticas no Allianz Parque e nas redes sociais.

Sem espaço no elenco e marcado pela torcida, Jhon Jhon resolveu buscar um novo clube. Em julho, ele foi vendido por R$ 24,5 milhões para o RB Bragantino. Além disso, existe uma obrigação de compra de mais 20% por 2,5 milhões de dólares em caso de metas atingidas.

Mudança drástica na carreira no Red Bull Bragantino. Logo na estreia pelo time de Bragança, Jhon Jhon precisou de apenas 12 minutos para marcar um gol e classificar a equipe para as oitavas de final da Copa Sul-Americana do ano passado. Ele fechou os primeiros meses no clube com quatro gols e três assistências em 23 jogos.

Em apenas 18 jogos em 2025, Jhon Jhon já igualou os números da temporada passada e quer confirmar o melhor momento de sua carreira.

"São números importantes, mas acredito que é só o começo. Acreditamos em coisas grandes nesta temporada, fizemos bom Paulistão e agora fizemos bom começo de Brasileirão. Queremos ganhar títulos, conseguir vaga na Libertadores e meus números pessoais vêm com consequência do trabalho."

O Red Bull Bragantino faz ótimo início de Brasileirão e é o 4º colocado com 10 pontos (três vitórias, um empate e uma derrota). Na opinião do meia, um título significativo é o que falta para a equipe se consolidar entre as principais do país.

"A única coisa que falta para o RB Bragantino é ganhar um título, e estamos cada vez mais perto disso. Você pode ver em outros anos, nós sempre incomodamos, mas falta algo a mais que é o título. Todos que trabalham aqui, desde o elenco ao estafe, buscam essa evolução dia após dia. A cada dia sentimos que estamos mais perto de conquistar e elevar o nome do Red Bull Bragantino", concluiu.

A equipe volta a campo pelo Brasileirão no domingo (27), contra o Santos, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.