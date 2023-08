Eficiência em duelos individuais é arma de Pato pra jogar mais no São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Pato quer jogar mais no São Paulo e pediu mais tempo em campo. O atacante deixou clara sua vontade de ter mais minutos após a derrota por 2 a 1 para o América-MG, quando anotou o único gol do time tricolor no jogo. Para isso, o jogador tem a eficiência nos duelos individuais como arma para convencer Dorival Jr.

ESTATÍSTICAS DE PATO

Pato venceu 13 dos 19 duelos individuais enquanto esteve em campo, um desempenho de 68,4% que só fica atrás de Arboleda (70,2%) dentro do elenco. Os duelos individuais levam em conta dribles, desarmes, bolas aéreas disputadas e faltas cometidas ou sofridas.

Por outro lado, o atacante é o segundo que mais erra passes no elenco do Tricolor. Pato acertou 35 dos 49 que tentou, aproveitamento de 71,5%; só o seu concorrente Calleri tem números piores: 150 de 221, com 67,9% de acerto. Os dados são da Opta e levam em conta os jogos do Brasileirão.

Desde que chegou ao São Paulo, Pato soma oito jogos, mas apenas 141 minutos —menos de duas partidas completas. Ele só foi titular uma vez, contra o Flamengo, quando atuou por 66 minutos.

O clube tricolor disputou 27 partidas desde quando Pato foi anunciado, em 26 de maio. O jogador passou cerca de 40 dias apenas treinando e aprimorando a forma física.

O técnico Dorival Jr já estava otimista com o que via de Pato nos treinamentos desde o início, mas acreditava que ainda faltava a questão física ao jogador. O comandante via o atleta "resolvendo com a qualidade que tem" nos treinos.

Após três meses de sua contratação, porém, Pato ainda não conseguiu se firmar no São Paulo. Desde que estreou, ele vem atuando menos do que Juan Santos, por exemplo.

O QUE PATO DISSE

Eu fiquei na ansiedade de jogar, queria mais minutos, mas quem decide é o professor. Eu tenho de aproveitar minhas chances e tenho trabalhado forte para quando aparecer as oportunidades eu esteja ali. A gente tem que melhorar fora de casa, saber jogar o jogo