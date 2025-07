Defesa de Ancelotti recebe com alívio condenação por fraude fiscal na Espanha

Ancelotti foi apresentado como novo treinador do Brasil no final de maio deste ano após longa novela pela sua contratação. Após uma estreia em 0 a 0 contra o Equador, o novo comandante carimbou a classificação da seleção à Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em São Paulo.

Segundo a administração fiscal espanhola, Ancelotti declarou suas receitas como técnico do Real Madrid nos dois anos, mas não as procedentes de direitos de imagem e outras fontes, como algumas propriedades imobiliárias.

Segundo pessoas próximas, o resultado foi considerado um sucesso pela defesa do técnico, uma vez que a pena está aquém do período solicitado pela Promotoria espanhola, tendo confirmado somente um delito que o técnico já havia reconhecido, alegando um erro em sua declaração de imposto de renda.

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Apesar da condenação, o entorno do técnico Carlo Ancelotti recebeu com alívio a sentença proferida nesta quarta-feira (9) pela Audiência Provincial de Madri.

